Giunta regionale della Campania: approvati interventi per Aree Interne, Napoli e welfare

Questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, la Giunta regionale della Campania ha esaminato e approvato una serie di provvedimenti strategici che spaziano dallo sviluppo territoriale al sostegno sociale e all’istruzione.

Strategie territoriali per le Aree Interne

Tra le iniziative principali, il governo regionale ha dato il via a strumenti finalizzati a ottimizzare l’utilizzo delle risorse europee destinate alle Aree Interne della Campania. Per garantire il raggiungimento dei target di spesa e performance e facilitare l’attuazione della Strategia nazionale per le Aree interne, è stato istituito un Comitato d’indirizzo, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale e composto da rappresentanti delle singole aree. Il comitato avrà il compito di monitorare l’avanzamento degli interventi e affrontare eventuali criticità.

Protocollo d’intesa per interventi strategici a Napoli

La Regione e il Comune di Napoli hanno condiviso un modello di governance per la definizione e l’attuazione di interventi strategici nella città. Tra le priorità figurano politiche dell’abitare, potenziamento del trasporto pubblico con 35 nuovi tram, tutela dell’ambiente attraverso la messa in sicurezza del Monte Echia, ottimizzazione degli edifici pubblici in termini di sicurezza ed efficienza energetica, compreso l’adeguamento dello stadio Diego Armando Maradona, e il miglioramento dei servizi digitali.

Case della Comunità: in funzione 16 nuove strutture

La Giunta ha preso atto dell’entrata in funzione di 16 nuove Case della Comunità, dotate di attrezzature tecnologiche necessarie al pieno funzionamento. Sette strutture saranno di tipo Hub, centri di riferimento h24 per 40/50mila abitanti, mentre nove saranno Spoke, articolazioni territoriali per garantire la continuità assistenziale.

Sostegno ai disoccupati e inoccupati di lunga durata

È stato approvato l’atto di indirizzo per finanziare il progetto “Disoccupati e Inoccupati di Lunga Durata Napoli”, finalizzato all’inserimento socio-lavorativo nella Città Metropolitana di Napoli tramite tirocini extracurriculari di 12 mesi presso Comune, Città Metropolitana e relative strutture operative. Oltre agli 800 tirocinanti già sostenuti da risorse statali, la Giunta destinerà 3,5 milioni di euro per 430 nuovi beneficiari idonei.

Borse di studio 2025/2026

Approvati i criteri per l’erogazione delle borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie della Campania. L’importo di ciascuna borsa sarà di 250 euro, con accesso limitato a ISEE fino a 15.748,48 euro. L’intervento, finanziato con 6,9 milioni di euro di risorse statali, partirà con la piattaforma online attiva dai primi di marzo.

Aggiornamento del Tavolo per le politiche sociali

Il Tavolo regionale per la valutazione e promozione delle politiche sociali riprende le attività di concertazione e monitoraggio dei piani sociali di zona, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti, individuare buone pratiche e supportare le decisioni regionali. La composizione aggiornata prevede la presidenza dell’assessore alle Politiche sociali e la partecipazione di esperti per aree tematiche, con la possibilità di attivare gruppi di lavoro specifici.

Il presidente della Regione, Roberto Fico, ha commentato: “Una Regione può crescere solo se crescono tutti i suoi territori. Dal centro alle periferie, dalle città alle aree interne, dobbiamo lavorare per promuovere uno sviluppo armonico che tenga conto delle specificità e delle vocazioni dei diversi luoghi. La sinergia istituzionale è indispensabile per perseguire l’interesse generale e dare risposte concrete ai cittadini”.

