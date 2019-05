Il giurista napoletano Bruno Piacci “Avvocato dell’anno 2019”: ieri la premiazione a Milano

Il giuslavorista napoletano Bruno Piacci è stato nominato “Avvocato dell’anno 2019” nel ramo “Diritto del lavoro – consulenza aziendale”. La cerimonia di premiazione di “Le Fonti Awards Italy”, riconoscimenti assegnati ogni anno a personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, si è svolta a Milano, a Palazzo Mezzanotte, nella sede della Borsa italiana.

Noto, tra l’altro, per essere stato nominato dal Calcio Napoli, componente del Collegio arbitrale nella lite tra la societàe Gonzalo Higuain, Piacci è da tempo professionista di fiducia del Grand Hotel Quisisana di Capri e degli altri alberghi della catena di lusso della famiglia Morgano.

Nella motivazione ufficiale del premi si legge: “Piacci è apprezzato dai clienti per la capacità di offrire un supporto di consulenza a tutto tondo, con una visione lucida e tempestiva del mercato del lavoro. Per rispondere sempre in modo puntuale alle esigenze del cliente e per il servizio qualificato offerto”.

“Ringrazio gli organizzatori del premio Le Fonti per questo riconoscimento che condivido con tutti i colleghi di studi, sia di Napoli che di Roma ed in primis con i partner Nicola Petracca ed Andrea De Vivo – ha commentato l’avvocato Piacci -. Credo che sia il riconoscimento all’impegno che poniamo da sempre nell’assistenza ai clienti, fornendo loro un’elevata specializzazione. Il prestigio delle imprese assistite richiede ovviamente una risposta immediata ed all’altezza delle capacità imprenditoriali quotidianamente dimostrate da tale clientela. Principi perfettamente richiamati dall’eccellenza in particolare del Gran Hotel Quisisana e degli altri alberghi di successo dell’isola di Capri”.