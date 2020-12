Giuseppe Alviti neo segretario della Federazione Lavoratori Diritti degli Ammalati

Giuseppe Alviti è nominato segretario generale della Federazione Nazionale Lavoratori Diritti degli Ammalati. Napoletano, classe ’74, è esperto di Arti Marziali, istruttore Lotta Krav Maga già nei primi anni della sua adolescenza. Tra i tantissimi riconoscimenti, benemerenze, Diplomi d’onore assegnati da enti e associazioni, ha avuto anche la Medaglia d’Argento al Valor Civile del Comune di Napoli nel 2006, per atti compiuti dal grande valore etico e sociale. Ex appartenente Forze Speciali Militari della Marina, ha ottenuto il brevetto di Paracadutista e il brevetto di “Armaiolo Sperimentatore Collaudatore A Tiro”, rilasciato dallo stesso Ministero della Difesa. Vari attestati e Benemerenze gli sono state assegnate per Attività Sociali da Enti Istituzionali quali Asl Regione Campania, ed è attualmente socio onorario dell’Associazione culturale “Il salotto di Tina Piccolo”, Socio Onorario dei Falchi P.S. e socio onorario delle Guardie Ambientali Nucleo N.O.G.R.A. Nel 2018 ha ricevuto la laurea Honoris Causa in Lettere dall’Accademia Internazionale Federico II di Napoli. Nel 2019 viene insignito del Premio” Paolo Borsellino” per la lotta contro le mafie.