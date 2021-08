Giuseppe Alviti nominato “membro d’onore” della Fondazione “Papa Clemente XI Albani-Tirana”

Nuova nomina internazionale per il Presidente della Associazione nazionale guardie giurate, il dottor Giuseppe Alviti. Il presidente della Fondazione internazionale “Papa Clemente XI Albani – Tirana”, cavalieri di Gran Croce Zef Bushati, diplomatico e già ambasciatore presso la Santa Sede, ha infatti nominato il dottor Alviti ‘Membro d’onore’ della Fondazione stessa.

Una nomina che arriva a margine della riunione del Consiglio direttivo e che ha, come motivazione, “le qualità civili, morali, etiche e religiose che competono nella sua illustre persona in coerenza con la statuto della Fondazione”.

Nata ormai 9 anni fa, la Fondazione ha istituito un percorso internazionale ben definito grazie a gemellaggi e collaborazioni con vari Enti unendo di fatto sotto la sua egida popoli di diverse parti del mondo. Tra i membri d’onore figurano ad oggi numerose personalità religiose ma anche tra le forze dell’ordine, che hanno saputo distinguersi nei rapporti internazionali. Per il dottor Alviti dunque, un nuovo, prestigioso traguardo che testimonia l’importante lavoro svolto fino ad oggi, riconosciuto ben oltre i confini nazionali.

A premiare il Presidente nazionale Giuseppe Alviti il Cav. Maestro Teresa Sparaco, Delegato per la Regione Campania della Fondazione.