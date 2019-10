Giuseppe Alviti vince il Premio Borsellino per l’impegno contro le mafie

Il Premio “Paolo Borsellino” Città di Pomigliano d’Arco indetto dal Salotto Culturale della poetessa Tina Piccolo è stato assegnato al sindacalista napoletano Giuseppe Alviti per le sue innumerevoli battaglie contro la camorra e la mafia e soprattutto per il suo impegno sociale e sindacale a favore dei più deboli e disagiati.

La poetessa premiata anche a Città del Messico ha dichiarato che è un onore per il Salotto da lei presieduto premiare un valore di legalità e giustizia come il presidente dell’associazione nazionale guardie particolari giurate Alviti e spera che tutti prendano esempio dal suo coraggio e modo di fare corredato da una padronanza del linguaggio che fa letteralmente innamorare e infervorare i cuori di chi ascolta la sua voce durante i comizi e i convegni. La premiazione avverrà al Salotto Culturale di Pomigliano d’Arco (Napoli), sita in Via Rossini, nella prima decade del mese di novembre.