Giuseppe Angelone, docente universitario presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, è nominato componente il consiglio di gestione della Fondazione Ente Ville Vesuviane. Angelone insegna alla Facoltà di Lettere ed è specializzato sia in Storia che nelle materie di Cinema, Televisione e Fotografia. E’ uno dei massimi esperti della Seconda Guerra mondiale tanto da essere chiamato come consulente per le stragi naziste dalla Procura Militare di Napoli.