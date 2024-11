Giuseppe Barca, c’è un irpino alla guida del team che ha vinto il “Nobel” del calcolo ad alte prestazione

Un ricercatore italiano, il professore associato Giuseppe Barca, ha guidato il team he ha vinto il “Nobel” del calcolo ad alte prestazioni, il Gordon Bell Prize, per una ricerca innovativa e trasformativa. Barca è originario di Avellino e ha studiato all’Università di Salerno.

“Il Premio – si legge in una nota – riconosce la ricerca rivoluzionaria del team dal titolo: “Breaking the Million-Electron and 1 EFLOP/s Barriers: Biomolecular-Scale Ab Initio Molecular Dynamics Using MP2 Potentials” (Superamento delle barriere di un milione di elettroni e 1 EFLOP/s: dinamiche molecolari ab initio su scala biomolecolare usando potenziali MP2)”.