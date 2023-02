Giuseppe Barra nella Commissione nazionale grandi imprese in crisi dei Commercialisti

Il dottore commercialista e revisore dei conti napoletano Giuseppe Barra è stato appena designato quale componente della Commissione Amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi. A procedere alla nomina il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il dottore Barra ne ha ricevuto formale comunicazione dal presidente nazionale Elbano de Nuccio. Il commercialista partenopeo, classe 1985, è cultore della materia in Economia, Programmazione e Controllo presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope” ed attualmente presiede la Commissione Bilancio del Comune di Casoria, grosso centro urbano in provincia di Napoli.