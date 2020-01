Giuseppe Beatrice al comando della Polizia Stradale di Campania e Basilicata

Giuseppe Beatrice è il nuovo dirigente capo del Compartimento di Polizia Stradale della Campania e della Basilicata. L’insediamento a Napoli, nei giorni scorsi. Beatrice, 58 anni, sannita, nell’aprile dello scorso anno è stato promosso dirigente superiore della Polizia e nominato al vertice del Compartimento di Catanzaro della Polstrada. Fino ad allora il funzionario, primo dirigente dal 2008, è stato al vertice del Reparto mobile di Napoli. In precedenza ha guidato la Divisione amministrativa della Questura di Livorno e il Reparto mobile di Bari. Nel 2011 Beatrice è ritornato a Benevento, dopo due anni trascorsi come dirigente della Divisione amministrativa della Questura sannita, dove aveva operato già a meta degli anni ’90, come responsabile della Digos e, dal 1996 al 2008, capo di Gabinetto. Un ruolo, quest’ultimo, già svolto prima a Campobasso, dove era approdato dopo una esperienza a Firenze.