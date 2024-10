Giuseppe Bitti, doppio incarico al timone di Kia Italia

A partire dal 1° ottobre Giuseppe Bitti assume il ruolo di presidente e Ceo di Kia Italia, subentrando a Key Young Choi, che trasferisce la sua esperienza internazionale in Kia Austria. Bitti vanta una lunga carriera nel settore automotive ed è stato uno dei protagonisti nell’introduzione del marchio Kia in Italia negli anni ’90, contribuendo significativamente ai primi successi dell’azienda nel mercato italiano. Dopo una breve parentesi in un’altra azienda, Bitti rientra in Kia Motors Italia nel 2002 come amministratore delegato e direttore generale. Successivamente, nel 2011, assume il ruolo di managing director e Coo, proprio nell’anno in cui Kia inaugura una filiale diretta in Italia.