Giuseppe Borrelli, via libera del Csm: è il nuovo capo della Procura di Salerno

Via libera a maggioranza del plenum del Csm alla nomina di Giuseppe Borrelli alla guida della procura di Salerno. Fino ad oggi procuratore aggiunto a Napoli – e vicario del capo della procura partenopea – Borrelli ha ottenuto 19 voti favorevoli in plenum – tra cui quello del pg di Cassazione Giovanni Salvi – mentre si sono astenuti i laici Cavanna (Lega), Lanzi (Fi) e Gigliotti (M5s), oltre a Marra, togato di A&I, e all’indipendente Di Matteo. A luglio dello scorso anno la Commissione per gli incarichi direttivi aveva proposto la sua nomina. Poi si era deciso di congelare la decisione a seguito della pubblicazione di alcune conversazioni intercettate tra il pm romano Luca Palamara e il magistrato della Procura nazionale antimafia Cesare Sirignano, in cui i due colleghi parlavano di lui e della sua candidatura all’incarico di procuratore di Perugia. Intercettazioni da cui non e’ emerso “nessun rilievo ostativo” alla nomina di Borrelli al vertice della procura di Salerno, sottolinea la delibera approvata qualche giorno fa.