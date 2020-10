Giuseppe Bottiglieri Shipping Company, ecco il nuovo Cda: Ranzoli presidente

Giuseppe Bottiglieri Shipping Company Spa annuncia che, con effetto dal 6 ottobre 2020, l’assemblea della Società ha nominato Alessandro Ranzoli, Adamo Ceriani ed Adriano Bianchi Amministratori della Società. Il nuovo Consiglio ha poi nominato Alessandro Ranzoli CEO ed Adriano Bianchi Non-Executive Chairman.

Alessandro Ranzoli è Senior Director di Alvarez & Marsal, che già da tempo collabora con la Società. Vanta oltre 25 anni di esperienza di business in funzioni aziendali senior, nella riorganizzazione, nel change management e nell’implementazione di processi IT. Ha lavorato a lungo per società di private equity e società di portafoglio di investitori istituzionali.

Adamo Ceriani è Senior Director di Alvarez & Marsal, con oltre 40 anni di esperienza come senior executive in una vasta gamma di settori. Ha ricoperto ruoli dirigenziali e di gestione delle risorse umane in molte grandi aziende italiane.

Adriano Bianchi è Managing Director di Alvarez & Marsal. Ha più di 35 anni di esperienza in Italia e all’estero in posizioni dirigenziali e in qualità di Consigliere non esecutivo in società sia private, sia quotate.