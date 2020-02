Giuseppe Brillante direttore dell’Associazione Allevatori della Basilicata

E’ Giuseppe Brillante, originario di Montesarchio (Benevento), il neo direttore dell’Associazione regionale allevatori di Basilicata. Si è ufficialmente insediato questa mattina su delibera del Consiglio direttivo presieduto dall’allevatore Palmino Ferramosca. Brillante, 63 anni, sposato e padre di due figli, proviene dalla direzione di numerose Federazioni provinciali e regionali dell’organizzazione professionale degli imprenditori agricoli Coldiretti, l’ultima in provincia di Lecce. Si è sempre occupato del mondo degli allevatori e della zootecnia, nel corso dei precedenti incarichi ricoperti. Per lui si tratta di un ritorno in Basilicata, nel 2012 da responsabile regionale dell’organizzazione agricola contribuì in maniera attiva a trasformare in unica associazione di valenza regionale le due organizzazioni provinciali degli allevatori operanti sul territorio lucano (fonte Basilicata24).