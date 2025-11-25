Giuseppe Capua confermato a capo dell’Antidoping della Federcalcio

La Figc conferma Giuseppe Capua come presidente della commissione federale Antidoping. Capua, figura di riferimento nella medicina dello sport, guiderà le attività federali dedicate alla tutela della salute degli atleti e alla lotta al doping.

“È un grande onore continuare a presiedere la Commissione Federale Antidoping della Figc”, dichiara Capua. “La priorità resta la tutela della salute degli atleti e la promozione di una cultura sportiva trasparente e responsabile. Sarà un lavoro impegnativo, che affronteremo con serietà e con uno spirito di servizio verso tutto il movimento calcistico”.