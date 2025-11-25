La Figc conferma Giuseppe Capua come presidente della commissione federale Antidoping. Capua, figura di riferimento nella medicina dello sport, guiderà le attività federali dedicate alla tutela della salute degli atleti e alla lotta al doping.
“È un grande onore continuare a presiedere la Commissione Federale Antidoping della Figc”, dichiara Capua. “La priorità resta la tutela della salute degli atleti e la promozione di una cultura sportiva trasparente e responsabile. Sarà un lavoro impegnativo, che affronteremo con serietà e con uno spirito di servizio verso tutto il movimento calcistico”.
Giuseppe Capua confermato a capo dell’Antidoping della Federcalcio
