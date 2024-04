Giuseppe Caruso: è di Castellammare di Stabia il consulente marketing & comunicazione dell’anno in Italia

Giuseppe Caruso, originario di Castellammare di Stabia, 34 anni, è stato premiato alla terza edizione dei MarTech Awards come consulente marketing & comunicazione dell’anno 2024 in Italia. A darne notizia è la rivista digitale “Innovation in Business“, di proprietà dell’Ai Global Media, piattaforma dedicata alla diffusione di notizie e approfondimenti nel campo della tecnologia e dell’innovazione. “Nell’assegnare tale premio – si legge in una nota – , il team di ricerca ha espresso il proprio giudizio sulla base di diversi fattori basati sul merito, inclusi i feedback degli utenti e la reputazione online”.

Laureato alla Federico II in Cultura Digitale e della Comunicazione, con una specializzazione con lode in Comunicazione pubblica, sociale e politica, dal 2015 Caruso ricopre la posizione di E-commerce manager in un’azienda leader nella distribuzione di elettronica di consumo ricondizionata. “Oltre che per le sue doti professionali – prosegue il comunicato – , Giuseppe è noto all’opinione pubblica per il suo impegno sociale, che lo ha portato a sviluppare una serie di progetti innovativi a beneficio della comunità. Tra i più significativi: SOSocial: app lanciata nel 2015 e attiva fino al 2019, adottata da tre comuni, in grado di fornire uno strumento utile per coloro che si trovavano in situazioni di emergenza. Gli utenti potevano lanciare un messaggio di SOS direttamente dal proprio dispositivo, condividendolo in tempo reale su piattaforme social e inviandolo via SMS ai propri contatti; Stabia Solidale: un gruppo Facebook creato durante la quarantena per facilitare la reciproca assistenza tra i residenti di Castellammare di Stabia. Un’iniziativa civica finalizzata a promuovere la solidarietà e migliorare la qualità della vita della comunità, offrendo servizi come supporto fisioterapico, consulenza odontoiatrica, assistenza legale per vittime di violenza e supporto antiusura; SOSarno.it: un portale nato nel 2020 al fine di incoraggiare i cittadini a segnalare gli sversamenti abusivi nel fiume Sarno, sensibilizzando l’opinione pubblica e sollecitando l’intervento delle autorità competenti. La premiazione di Giuseppe rappresenta un riconoscimento non solo per le sue eccezionali competenze professionali, ma anche per il suo impegno altruistico nel migliorare la vita dei suoi concittadini attraverso progetti innovativi e solidali”.