Giuseppe Caselli, terzo mandato come a.d. di Trevi Finanziaria Industriale

Cdp (Cassa Depositi e Prestiti) ufficializza le proposte per il rinnovo del consiglio d’amministrazione di Trevi Finanziaria Industriale, confermando Giuseppe Caselli per il terzo mandato consecutivo come amministratore delegato e nominando Antonio Maria Rinaldi nuovo presidente.

Caselli, ingegnere meccanico laureato all’Università di Ancona, vanta una lunga esperienza nel settore oil & gas, con ruoli apicali in Saipem e Consolidated Contractors. Dal 2019 guida Trevi Finanziaria Industriale, Trevi S.p.A. e Soilmec S.p.A., portando il gruppo al rilancio, al ritorno all’utile e al rafforzamento della presenza internazionale. Il suo operato si distingue per un focus sul consolidamento e sulla crescita globale delle performance aziendali.

Rinaldi, nato a Roma nel 1955, è laureato in Economia e Commercio alla Luiss Guido Carli. Ha una solida esperienza nel settore bancario, con incarichi in Banco di Roma, American Service Bank e Fideuram, oltre a essere stato direttore generale della Sofid, la finanziaria del gruppo Eni. Dal 2019 al 2024 è europarlamentare per la Lega, dove si impegna in favore della sovranità economica degli Stati membri e della riforma dell’UE. Parallelamente, insegna Economia Politica e Finanza Aziendale in diverse università italiane.