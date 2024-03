Giuseppe Cavalli direttore generale di Acciaierie d’Italia

I commissari straordinari di Acciaierie d’Italia nominano Giuseppe Cavalli direttore generale.

Bresciano, manager di lunga e articolata esperienza nazionale e internazionale, Cavalli lavora sia in siderurgia sia in settori del largo consumo che fanno uso di acciaio, quale quello degli elettrodomestici. Rispondendo ai commissari, il direttore generale opererà per il rafforzamento delle azioni da essi avviate per il perseguimento degli obiettivi indicati dal Governo.

Nel frattempo, con l’avvio della discussione generale è iniziato in Aula alla Camera l’esame del decreto legge sull’ex Ilva e sull’indotto.