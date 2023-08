Giuseppe Cavo Dragone verso l’incarico di comandante generale della Nato

L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato Maggiore della Difesa dal 2021, è il candidato più forte per assumere il ruolo di comandante generale della Nato. Il suo nome è caldeggiato sia dal Governo italiano che dalla Presidenza della Repubblica. L’attuale comandante, ammiraglio Rob Bauer, è alla scadenza del mandato. La decisione sul nuovo military committee, per importanza il secondo incarico più importante della Nato dopo quello di segretario generale, arriverà a metà settembre con la riunione dei membri dell’Alleanza. Un incontro già in programma a Oslo, in Norvegia.