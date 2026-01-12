Giuseppe Celiberti nominato Ceo e general manager di Ibsa Italy

È Giuseppe Celiberti il nuovo Ceo & general manager di Ibsa Italy, principale filiale del gruppo farmaceutico svizzero. Celiberti è laureato in Chimica e tecnologie farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Bologna. Ha iniziato il proprio percorso professionale come chimico farmaceutico presso il Centro ricerche di GlaxoSmithKline, per poi maturare una significativa esperienza in ambito marketing & sales e direzionale. Prima di entrare in Ibsa Italy nel 2018, ha lavorato in Chiesi Farmaceutici, dove ha ricoperto inizialmente il ruolo di responsabile marketing di diverse aree terapeutiche e successivamente quello di general manager di Novadynamics Healthcare, divisione consumer del Gruppo Chiesi. Nel 2014 è passato a Medel Italia (Gruppo Beurer GmbH), assumendo l’incarico di direttore generale Italia. In Ibsa Italy è stato prima head of commercial department e successivamente general manager. Celiberti succede a Federico Mautone, che ha ricoperto il ruolo di ceo di Ibsa Italy dal 2023. Nel suo nuovo ruolo, il manager è ora chiamato a guidare la strategia di crescita e consolidamento della filiale italiana migliorando non solo i processi industriali, ma anche tutti gli aspetti aziendali, facendo leva sulla tecnologia propria di Ibsa che conferisce unicità ai prodotti nel mercato e offre vantaggi significativi in termini di aderenza alla terapia e di esperienza del paziente.