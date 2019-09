Giuseppe Cerciello nuovo direttore generale di Tecnocasa Welfare consulting

Giuseppe Cerciello è il nuovo direttore generale di TC Welfareconsulting, società di distribuzione assicurativa e creditizia appartenente al Gruppo Tecnocasa. Quarantasette anni, Cerciello ha una lunga esperienza nella gestione di reti commerciali ed ha ricoperto ruoli manageriali in società quali Vodafone, Eurizon e più recentemente, nel Gruppo Cattolica Assicurazioni.

Con l’inserimento del nuovo dg la Società punta ad accelerare il programma di sviluppo ed in particolare a realizzare l’apertura di nuovi uffici, per aumentare la propria capillarità nelle varie regioni italiane ed il recruiting di professionisti nella consulenza creditizia e assicurativa.

La società ha chiuso il 2018 con 160 consulenti distribuiti a livello nazionale su sei sedi e vanta varie partnership tra cui quella con CF Assicurazioni, compagnia assicurativa di cui Tecnocasa è azionista di maggioranza, e IBL Family, società finanziaria appartenente al Gruppo IBL Banca.