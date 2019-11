Giuseppe Cirino della Federico II nuovo presidente eletto della Sif: in carica dal 2021

Giorgio Racagni dell’università degli studi di Milano è il nuovo presidente della Società italiana di Farmacologia (Sif). Presidente eletto è Giuseppe Cirino dell’università Federico II di Napoli, che entrerà in carica nel 2021. E’ quanto decretato dalle votazioni, tenutesi ieri, seguite poi all’Assemblea dei soci. Racagni subentra ad Alessandro Mugelli, alla guida della Sif come presidente dall’ottobre 2017 al novembre 2019 ed ora past-president. La Sif ha concluso questa mattina a Firenze, con la lezione di Guido Rasi, direttore esecutivo dell’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) il suo 39esimo congresso. Il neopresidente ha sintetizzato gli obiettivi principali del suo mandato: “valorizzare la farmacologia e il ruolo del farmacologo a livello accademico, nelle attività connesse alla ricerca scientifica e nelle politiche del farmaco”. Racagni ha quindi presentato il motto ufficiale del proprio mandato: “Il valore scientifico è uso appropriato del farmaco”. E ha proseguito: “La Sif è cresciuta molto negli ultimi anni come associazione non-profit dedita al progresso nella conoscenza del farmaco, nella diffusione della cultura scientifica legata all’uso corretto di questo prezioso strumento, e come società che distribuisce premi e borse di studio che aiutano centinaia di giovani ricercatori a strutturarsi nel mondo del lavoro, e ambisce ora a diventare referente nazionale per tutte le problematiche connesse al farmaco”. Tra le altre cariche, nel Consiglio direttivo Sif figurano: Giambattista Bonanno (Università di Genova), Nicoletta Brunello (Università di Modena e Reggio Emilia), Romano Danesi (Università di Pisa), Annamaria De Luca (Università di Bari), Patrizia Hrelia (Università di Bologna) e Marco Pistis (Università di Cagliari). Segretario scientifico è Carla Ghelardini (Università di Firenze).