Giuseppe Conte a Napoli: Sulla Campania Tajani si illude, le loro sono proposte da disperati

“Per Tajani la Campania è contendibile? Buon per lui, la speranza non va mai persa. Lui faccia la sua campagna elettorale, noi facciamo la nostra, poi trarremo le conseguenze”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, a margine di un appuntamento elettorale con il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania Roberto Fico a Napoli. Sulle proposte lanciate dal candidato del centrodestra Edmondo Cirielli di un aumento di 100 euro delle pensioni minime e dell’adesione a una eventuale riapertura del condono edilizio, Conte ha risposto: “Se queste sono le proposte, forse non è vero quel che dice Tajani che stanno rimontando se sono così disperati da fare proposte in piena libertà. Sono mosse che mi sembrano davvero azzardi buttati lì tanto per cercare di prendere in giro i cittadini campani, che però non si lasciano prendere in giro. Vuol dire che evidentemente sono molto preoccupati”