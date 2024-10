Giuseppe Cossentino nella sua Afragola per presentare “Passioni senza fine”: riconoscimento dal sindaco Pannone

Afragola ha accolto Giuseppe Cossentino, sceneggiatore, regista e scrittore di origini afragolesi, per la presentazione del suo ultimo romanzo, Passioni senza fine. L’evento, ospitato presso la Biblioteca Comunale con il patrocinio morale della Città di Afragola e moderato dal giornalista Giuseppe Nappa, ha avuto un’affluenza calorosa di pubblico e l’intervento di figure istituzionali e culturali, testimoniando il legame profondo tra Cossentino e la sua città natale. A suggellare questo legame è stata la consegna di un simbolo di altissimo valore, il gagliardetto della città di Afragola, consegnato dal sindaco Antonio Pannone come riconoscimento ufficiale per il contributo culturale e artistico che Cossentino ha saputo offrire alla comunità.

Il gagliardetto, un omaggio simbolico ma pregno di significato, rappresenta la stima e il rispetto che Afragola nutre nei confronti del suo illustre concittadino. “Con la sua audacia, Cossentino è ambasciatore dei valori positivi della nostra comunità,” ha affermato Pannone nel suo discorso, evidenziando come il lavoro di Cossentino rispecchi un’autenticità e una passione che sono diventate fonte di ispirazione anche al di fuori dei confini cittadini. La cerimonia si è aperta con un discorso istituzionale dello stesso sindaco, che ha ringraziato Cossentino per aver portato l’identità di Afragola a livello nazionale e internazionale, contribuendo a rafforzarne l’immagine con il suo impegno artistico.

Passioni senza fine, pubblicato da Olisterno Editore, affronta una trama complessa e audace che ruota attorno a un amore fuori dagli schemi: quello tra Ginevra De Santis, una donna matura, e il giovane Brando Buonocore, in un intreccio che esplora con coraggio i tabù ancora presenti nella società italiana. “Scrivere di un amore con una differenza d’età così marcata è una scelta coraggiosa,” ha dichiarato Cossentino durante la presentazione. Con questo romanzo, lo scrittore sfida le convenzioni sociali, cercando di rompere quei pregiudizi che limitano la libertà di amare e mettendo in evidenza come l’amore autentico possa superare qualsiasi barriera imposta.

L’incontro è stato arricchito dalla partecipazione di figure di spicco della cultura afragolese, tra cui Vincenzo Afiero, scrittore; Salvatore Iavarone, presidente del Circolo degli Universitari di Afragola, che ha curato l’organizzazione dell’evento; Maria Grazia Cancello, responsabile della Biblioteca Comunale; e Luca Blindo, cantautore. A loro si sono uniti Domenico Sepe, noto scultore, e il consigliere comunale Chiara Nespoli, a testimonianza dell’importanza dell’occasione e del sostegno istituzionale riservato a un’opera che affronta anche temi sociali di grande attualità, come la lotta contro la violenza sulle donne, il terrorismo e il dramma della pedofilia.

Alla fine della serata, il sindaco Pannone ha consegnato a Cossentino il gagliardetto di Afragola, un riconoscimento dal valore simbolico che celebra l’autore non solo per i suoi successi letterari, ma per la capacità di portare alto il nome della sua città, affermandosi come ambasciatore di valori positivi, sensibilità e talento. Con Passioni Senza Fine, Cossentino conferma il suo ruolo di narratore capace di guardare oltre le apparenze e di esplorare la complessità dell’animo umano, regalando alla comunità un’opera che non è solo letteratura, ma anche uno strumento di riflessione sociale.

In un contesto culturale in continua evoluzione, Afragola si è dimostrata pronta a sostenere e a promuovere il talento dei suoi cittadini, offrendo a Cossentino un riconoscimento speciale e consolidando, così, un legame denso di significati e di reciproca stima.