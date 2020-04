Giuseppe D’Angelo e Vittorio Amatucci sono i due nuovi top manager di Multicedi

Due nuove nomine per avviare la riorganizzazione e la ristrutturazione, oltre a facilitare la crescita e l’espansione del Gruppo Multicedi, primo player della grande distribuzione in Campania con una quota di mercato del 17,4% (Dati Nielsen gennaio 2020) e tra i principali del centro sud Italia. Giuseppe D’Angelo e Vittorio Amatucci sono rispettivamente i nuovi direttore generale e direttore commerciale di Multicedi.

Napoletano, 54 anni, laureato in Economia, Giuseppe D’Angelo già vice direttore generale e direttore esecutivo in Multicedi dal 2014, opera nel settore della Gdo da 16 anni. Per oltre dieci anni è stato direttore generale della Ce.Di. Sigma Campania. La sua promozione avviene in una fase di espansione senza precedenti per la storia dell’azienda.