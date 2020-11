Giuseppe De Angelis presidente del Consiglio di disciplina del Distretto della Corte di Appello di Napoli

L’avvocato Giuseppe De Angelis è il nuovo presidente del Consiglio di Disciplina del Distretto (Cdd) della Corte di Appello di Napoli. Napoletano, penalista, docente nell’ Università degli Studi di Salerno, componente della Commissione Deontologia del CNF, De Angelis succede all’avvocato e professore Franco Tortorano, deceduto di recente. Eletto per acclamazione, De Angelis guiderà l’organismo forense composto da 50 avvocati provenienti dai Consigli degli Ordini degli Avvocati (Coa) del distretto della Corte di Appello di Napoli. Il Consiglio distrettuale di disciplina, vero e proprio ‘Tribunale degli Avvocati’, si occupa di valutare se le condotte poste in essere dai legali siano conformi al Codice Deontologico che ne regola l’attività professionale. Alle sue udienze dibattimentali partecipano, su disposizione del procuratore della Repubblica Giovanni Melillo, i procuratori aggiunti della Procura partenopea. “Succedere a Franco Tortorano – ha detto il neo presidente, dopo avere ringraziato i componenti del CDD che lo hanno eletto – non è cosa facile anzi direi che è cosa impossibile. Posso solo assumere tale incarico con l’impegno di ispirarmi ai suoi insegnamenti di equilibrio, trasparenza e rigoroso rispetto della deontologia professionale”. “Nella certezza della collaborazione di tutti i consiglieri – ha concluso De Angelis – cercherò di farlo nel doveroso rispetto istituzionale dei COA del distretto e delle altre Istituzioni deputate per legge a partecipare a tale complessa e delicata attività”.