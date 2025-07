Giuseppe De Bellis diventa vicepresidente esecutivo di Sky Italia

Sky Italia ha annunciato una significativa riorganizzazione della propria struttura editoriale, creando una nuova Direzione Sport, News ed Entertainment, affidata a Giuseppe De Bellis, che assumerà il ruolo di executive vice president. La nuova direzione riunisce sotto un’unica leadership l’intera offerta di contenuti del gruppo – sia pay che free – includendo Sky Sport, Sky TG24, le grandi produzioni originali, il cinema, le serie TV, i documentari e i canali in chiaro. De Bellis è entrato in Sky nel 2018 come condirettore Vicario di Sky Sport, per poi diventare direttore di Sky TG24 nel 2019. Nel corso della sua carriera ha sviluppato solide competenze editoriali, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi digitali, oltre a una consolidata esperienza manageriale. La sua visione trasversale sarà ora fondamentale per guidare Sky in un momento di profonda trasformazione strategica.