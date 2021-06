Giuseppe De Filippis direttore sanitario dell’ospedale di Perugia

L’incarico triennale di direttore sanitario dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia è stato assegnato al dottor Giuseppe De Filippis, napoletano, 55 anni, laureato in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva presso la stessa università. Come spiega l’ospedale di Perugia “il dottor De Filippis ha maturato una pluriennale esperienza professionale come direttore sanitario nelle maggiori aziende ospedaliere e sanitarie del nord Italia. L’ultimo incarico lo ha ricoperto alla direzione sanitaria della Fondazione I.R.C.C.S. – Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano”.