Giuseppe De Mita prossimo amministratore delegato e d.g. di Cinecittà

Giuseppe De Mita Junior prende il posto di Nicola Maccanico nel doppio ruolo di amministratore delegato e direttore generale di Cinecittà. L’azienda, partecipata al 100 per cento dal ministero dell’Economia e delle Finanze, è però sotto il controllo del ministero della Cultura. De Mita Jr, figlio di Ciriaco, ha un passato come manager nel calcio (Lazio e Avellino) e di recente ha ricevuto un incarico presso la società Sport e Salute del Coni. In Cinecittà è già membro del consiglio d’amministrazione.