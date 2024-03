Giuseppe De Mita, sì del ministero all’incarico nella società Sport e Salute

Giuseppe De Mita, il figlio più giovae dello storico leader della DC e presidente del Consiglio, entra nella società Sport e Salute come consulente. Si occuperà di sviluppare iniziative di marketing e della promozione di corretti stili di vita. Inoltre lavorerà con Anci e Ics per la realizzazione del progetto “insieme per il territorio”. Attuale componente il Cda di Cinecittà Spa, De Mita junior ha un passato come procuratore sportivo e fondatore della società Gea World e direttore generale della SS Lazio. Sport e Salute, ex Coni Servizi, è una società controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze.