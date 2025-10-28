Giuseppe Di Majo nuovo general manager di Medical Care in Italia

Pierre Fabre Laboratories annuncia la nomina di Giuseppe Di Majo a General Manager Medical Care in Italia. Di Majo avrà il compito di supportare lo sviluppo in Italia del portafoglio di Pierre Fabre Medical Care, consolidando la presenza dell’azienda sul mercato italiano con una crescita superiore al 5% contribuendo significativamente al fatturato internazionale di 3,1 mld €, nel 2024.

Medical Care Italia fa parte del gruppo “Top 5 Countries” di Pierre Fabre insieme a Francia, Germania, Spagna e Cina.

In qualità di General Manager, Di Majo, avrà la responsabilità di consolidare la presenza di Pierre Fabre Medical Care nelle aree terapeutiche chiave come l’oncologia, l’urologia e la dermatologia e di lanciare asset innovativi nel trattamento del tumore al polmone non a piccole cellule, della malattia linfoproliferativa post-trapianto, del trattamento in prima linea del tumore al coloretto metastatico, della sindrome della vescica iperattiva e delle pelli a tendenza acneica.