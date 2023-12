Giuseppe Fabbricatore presidente provinciale di Fratelli d’Italia a Salerno

“Congratulazioni al neoeletto presidente provinciale di Fratelli d’Italia Salerno Giuseppe Fabbricatore e ai nuovi componenti dell’Esecutivo Provinciale. I complimenti si estendono a tutta la squadra di militanti, dirigenti e amministratori locali che, in maniera forte e coesa, hanno creduto nella elezione di Fabbricatore appoggiandone la candidatura all’unanimità. Tutto si è svolto in un clima di entusiasmo e passione politica e di grande esercizio di democrazia interna”. Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Un ringraziamento speciale – prosegue – alla nostra responsabile nazionale del tesseramento, Arianna Meloni, che ci ha onorato della sua presenza presiedendo il Congresso provinciale. Un ringraziamento doveroso anche al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, al vice ministro agli Affari Esteri Edmondo Cirielli, al commissario regionale di FdI Antonio Iannone per la loro costante attenzione al partito e al territorio della provincia di Salerno. Un ringraziamento particolare all’uscente coordinatore provinciale Alberico Gambino per il prezioso contributo reso al partito durante il suo mandato e per quello che farà in futuro”. “In questi due giorni, tra dibattito e votazioni, abbiamo ribadito – conclude Vietri – che ascolto, coerenza e determinazione sono le linee guida che, sono certa, ci aiuteranno a vincere le prossime sfide elettorali.