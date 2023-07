Giuseppe Gaeta ​direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli

E’ il prof​essore Giuseppe Gaeta il nuovo ​direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli per il triennio 2023-2026. L’esito arriva dopo due turni di votazioni, che hanno visto​ Gaeta opposto ​a​ Renato Lori, attuale direttore.​ Il risultato definitivo è stato raggiunto al secondo turno al termine del ballottaggio tra i due candidati con 48 voti per il ​d​irettore in carica Renato Lori e 53 voti per il neoeletto​ Giuseppe Gaeta​. Dall’ottobre 2014 all’ottobre 2020 ​Gaeta è stato ​direttore per due mandati consecutivi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli​.

Nato nel 1963, si è laureato in Sociologia ​a​ll’Università Federico II di Napoli e ha conseguito il titolo di ​dottore di ​ricerca in Antropologia ​culturale, Etnologia, Storia delle ​tradizioni ​popolari​a​ll’Università degli Studi di Firenze.​ Autore di Numerosi saggi e ricerche, orientati al rapporto tra arte e ricerca, arte e tecnica, con particolare riferimento all’ambito dei processi culturali collegati alle nuove tecnologie, dal 1997 è ​docente di ​p​rima fascia di Antropologia ​culturale​.