Giuseppe Gambi in Vaticano per donare al Papa il cd con la sua canzone dedicata a Dio

Il cantante lirico napoletano Giuseppe Gambi ha avuto l’onore di incontrare il Santo Padre mercoledì scorso, presso la Città del Vaticano. “Durante l’emozionante incontro – si legge in una nota -, Gambi ha consegnato personalmente al Papa un Cd contenente il suo ultimo brano, “Adesso esisti”, scritto dal compositore italiano Maurizio Fabrizio, prodotto da Adriano Aragozzini e arrangiato da Alterisio Paoletti (noto per aver lavorato con artisti come Al Bano, Tony Renis, Andrea Bocelli, etc.). Il testo di questa meravigliosa canzone è una poesia dedicata a Dio, ed è stata interpretata con grande passione dal talentuoso tenore. L’incontro con il Santo Padre rappresenta un importante riconoscimento per il talento di Giuseppe Gambi e la sua dedizione alla musica. Papa Francesco ha espresso la sua gratitudine per il cantante che attraverso la sua voce porta un messaggio di fede e speranza”.

L’incontro con il Papa è stato per Gambi il preludio di una stagione ricca di eventi importanti. Il cantante, infatti, domenica prossima sarà ospite della popolare trasmissione televisiva “Domenica in” condotta da Mara Venier. Durante lo spettacolo, Gambi avrà l’opportunità di presentare in anteprima il suo prossimo singolo intitolato “Il vento che porta via“. Questo nuovo brano, con le musiche del premio Oscar Luis Bacalov, sarà pubblicato su tutti i digital store a partire da domenica, regalando al pubblico di tutto il mondo un ulteriore esempio dell’eccezionale voce del tenore.

L’ascesa di Giuseppe Gambi nel mondo della musica lirica non può essere ignorata, e gran parte del merito va all’operato di Adriano Aragozzini, suo produttore e storico patron di Sanremo, che ha saputo guidare e sostenere il talento di Gambi con successo nel corso degli ultimi anni. L’importante collaborazione tra Gambi e Aragozzini ha portato a risultati straordinari, suscitando l’entusiasmo del pubblico e della critica: si è esibito in diretta su Italia 1 nel programma di Piero Chiambretti, ha presentato a Domenica In il brano “Adesso esisti”, si è esibito in numerose città della Repubblica Ceca e su prestigiosi palcoscenici americani; è stato il protagonista assoluto di due concerti andati sold out, uno svoltosi al teatro Italia di Roma e l’altro tenutosi al teatro Troisi di Napoli.

Grazie alla sua straordinaria flessibilità, Giuseppe Gambi emerge come una delle voci italiane più idonee per promuovere e diffondere il genere pop lirico. La musica lirica e quella pop, all’apparenza distinte, si sono fuse negli ultimi dieci anni creando una nuova forma di espressione musicale che ha conquistato un vasto pubblico di ammiratori. L’idea di combinare le melodie e le armonie della musica pop con le tecniche canore e le strutture compositive della musica lirica ha generato nuovi suoni ed emozioni. Diversi illustri artisti pop, come Elton John, Freddie Mercury, Andrea Bocelli e Sarah Brightman, hanno collaborato con importanti compositori lirici, dando vita a brani che hanno lasciato un segno nella storia musicale.

