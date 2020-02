Giuseppe Guetta, un napoletano esperto di Antimafia sarà commissario a Scalea

Con provvedimento del Prefetto di Cosenza, Cinzia Guercio, da ieri è stato nominato ufficialmente il commissario prefettizio che dovrà occuparsi dell’amministrazione del comune fino alle prossime elezioni. Si tratta di Giuseppe Guetta, prefetto in quiescenza. Napoletano, 66 anni, sposato con due figli, Guetta, all’Aquila ha guidato l’ufficio antimafia della prefettura; per un periodo è stato anche commissario del Comune di Giugliano, nell’hinterland napoletano, sciolto per infiltrazioni mafiose, e per ben due volte del Comune di Sulmona, dove le amministrazioni sono cadute anzitempo. A febbraio 2019 è stato commissario al comune di Vibo Valentia. Si è occupato di Protezione civile ma anche di antimafia. Il suo ultimo incarico prima di andare in pensione è stato quello di prefetto di Oristano.