Giuseppe Lanzillotta a capo delle Relazioni Istituzionali di Farmindustria

Dal 1° novembre 2025 Giuseppe Lanzillotta assume a carica di direttore delle Relazioni Istituzionali di Farmindustria. La notizia è riportata dalla testata on line Policy Maker.

Laureato in Economia Internazionale e Scienze Politiche alla Luiss di Roma e specializzatosi in ambito diplomatico, Lanzillotta ha ricoperto incarichi prestigiosi presso diverse sedi istituzionali. È stato assistente alla Presidenza della Repubblica, poi capo della Segreteria Tecnica del ministro per le Riforme Costituzionali e, in seguito ha avuto un’esperienza professionale anche al ministero degli Interni.

Tra il 2018 e il 2021 è stato consigliere legislativo per il Clconsiglio regionale del Lazio, svolgendo contestualmente attività di advisoring nel settore privato nell’ambito delle risorse rinnovabili.