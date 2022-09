Giuseppe Leone: Pasolini, Palinuro e il mare. Arte, mitologia e realtà

di Azzurra Immediato

Grazie alla visione di Giuseppe Leone, Arte, Storia, Letteratura, Mito e Leggenda si fondono attraverso il progetto Le città e il mare, ideato dal Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito® e che sabato 17 settembre, alle ore 18, sarà presentato a bordo della Nave Palinuro della Marina Militare, al Molo Angioino del Porto di Napoli.

Il Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini è stato il filo conduttore del progetto ‘Racconti di mare’ promosso con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e il Master di II livello in Drammaturgia e Cinematografia e che a bordo della Nave Palinuro vedrà andare in scena il racconto del contest, la consegna del premio speciale dedicato al direttore del Mattino Francesco De Core e la presentazione dell’installazione artistica ideata dal maestro sannita Giuseppe Leone: Palinuro, Pasolini e il mare e che anticipa, inoltre, la 27ma edizione del Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito® presieduto da Mario Esposito, il prossimo ottobre a Sorrento. Giuseppe Leone, nella sua opera, che sarà svelata , racconta della metafora dell’Arte come narrazione: “l’Arte che diventa teatro in quanto fenomenologia simbolica di un racconto, che arriva dal mito, dalla leggenda ma che è anche allegoria del nostro tempo”, afferma l’artista. Il trittico che pone in relazione quegli elementi riconoscibili dell’arte di Leone – il simbolismo, il tema del Narciso e l’elemento narrativo della pittura – evidenzia ciò che Egli stesso ha definito come una indagine sul tema del potere che gli Dei hanno avuto sull’Uomo, nella mitologia classica e che, oggi, si rispecchia nei giochi di forza della società. Ecco, perciò, che il racconto per immagine e simbologia, quella ‘poesia visiva’ attribuita a Giuseppe Leone, torna protagonista di una rinnovata trama antropologica che sulla Nave Palinuro svelerà le trame della visione privilegiata dell’occhio principe dell’artista e che, mediante la memoria pasoliniana e la memoria del mito classico saprà delineare un inatteso viaggio nel presente”.

LA SCHEDA

Sabato 17 settembre ore 18: Racconti di Mare

Evento-contest promosso in collaborazione con il Master di II livello in Drammaturgia e cinematografia

Della Università degli Studi di Napoli Federico II (coordinatore prof. Pasquale Sabbatino).

Inaugurazione dell’istallazione artistica realizzata da Giuseppe Leone per i cento anni della nascita di Pier Paolo Pasolini. Consegna del premio speciale “Penisola Sorrentina – Racconti di mare” al direttore del “Mattino” Francesco De Core (saggista).