Giuseppe Lupo delegato campano dell’Unione nazionale Organizzatori Eventi

“L’UNOE è nata per tutelare e fare da regia ad una categoria che sta soffrendo molto in questo momento ma che viene poco presa in considerazione. Animiamo l’Italia da Nord a Sud, di continuo, con appuntamenti, fiere, mercatini, eventi, eppure in molti sembrano dimenticarselo adesso”.

Sono le prime considerazioni di Giuseppe Lupo, delegato ai rapporti con le istituzioni per la Campania della nascente Unione Nazionale Organizzatori di Eventi, a cui si unisce la voce della portavoce con delega all’organizzazione Marianna Del Giudice di Kiki Eventi.

“C’era bisogno di un’associazione di categoria, ma fino ad ora non si era mai riusciti a darle vita. Finalmente, seppure in un momento di emergenza, eccoci insieme a ribadire le nostre posizioni e a guardare al futuro in maniera più costruttiva”, continua Lupo, il quale rappresenta anche l’Associazione Italia Eventi ed Italia Eventi s.r.l. attraverso cui firma Gusto Italia in tour e Choco Italia in tour.

Nell’UNOE convergono le 48 aziende più rappresentative in Italia tra gli organizzatori di eventi, la prima dedicata a un settore sino a oggi trascurato e sottovalutato, con volumi di affari importantissimi che generano indotto sull’intero territorio, e sostengono artigianato, tipicità, prodotti DOP e IGP, portatori di qualità, tradizione e diversità nel mercato globalizzato.

I soci sono organizzatori di fiere in Italia e all’estero, organizzatori di eventi enogastronomici tipici (dallo street food di qualità ai wine taste festival), organizzatori di mostre mercato caratteristiche, sagre tipiche, eventi storici e tematici, wedding planning e convention.

Le imprese coinvolgono nel loro indotto standisti, espositori, seller, tra cui spiccano soprattutto preziosi artigiani, antiquari, designer, agricoltori a km zero. Oltre a ciò, gli occupati nella realizzazione di un evento sono diversi: allestitori, steward, addetti alla sicurezza, all’antincendio, alla pulizia, operatori sanitari, assistenti.

Infine, queste aziende si avvalgono di consulenza specialistiche di architetti, ingegneri, grafici, comunicatori e nello spostamento creano ulteriore indotto per trasporti e ricettività.