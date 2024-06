Giuseppe Marotta nuovo presidente dell’Inter

Giuseppe Marotta sarà da questo pomeriggio il nuovo presidente dell’Inter: l’annuncio è arrivato a ridosso della prima riunione del Cda dopo il passaggio del club al fondo americano Oaktree.

“Desidero ringraziare Oaktree per la fiducia dimostrata nel darmi questa opportunità di lavorare al fianco loro e del Consiglio di Amministrazione”, ha commentato Marotta che dal dicembre 2018 era l’a.d. nerazzurro, “questa nomina è un riconoscimento del fantastico lavoro svolto dalle molte persone che hanno gestito il Club negli ultimi tre anni. Sono orgoglioso di far parte dell’Inter e ribadisco il mio impegno nei confronti della Società”. Nel comunicato sono stato svelati anche gli altri nomi del CdA: Cano, Ligori, Meduri e Ralph a cui si aggiungono Delphine Nannan e Fausto Zanetton. La prima è vicepresidente senior per l’ufficio di Oaktree in Lussemburgo, il secondo è a.d. di Tifosy Capital e advisory.

“In quanto nuovi membri del Consiglio di Amministrazione dell’Inter, comprendiamo la nostra responsabilità nei confronti della Famiglia Nerazzurra e dell’eredità dell’Inter”, il messaggio di Oaktree, “nel ruolo di Presidente, Marotta darà forte continuità al Club e porterà alla Presidenza l’esperienza, la passione e la dedizione maturate nel corso di una brillante carriera nel mondo calcistico. Il Consiglio di Amministrazione è pronto a sostenere il Presidente e la dirigenza dell’Inter per garantire che il Club sia posizionato per un continuo successo dentro e fuori dal campo”.