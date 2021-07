Giuseppe Oliviero confermato presidente della Cna Campania Nord

Giuseppe Oliviero resta alla guida della Cna Campania Nord. Oliviero è stato rieletto ieri nell’assemblea a Napoli dai rappresentanti di centinaia di imprese, i dirigenti della Cna di Napoli, Caserta e Benevento, fuse in Cna Campania Nord. “Si vuole qui rafforzare con maggiore determinazione il ruolo politico e sociale dei corpi intermedi – spiega nel suo intervento il presidente degli artigiani Oliviero – fulcri del valore di comunità che fonda nel ruolo sociale dell’impresa le basi per lo sviluppo del territorio e del Paese. L’occasione storica che si presenta oggi col Piano nazionale di Ripresa e Resilienza nel quadro degli obiettivi del piano Next Gereration EU deve alimentarsi del contributo di tutti i soggetti protagonisti dello sviluppo sociale ed economico, in una nuova visione del Paese in grado di individuare per il Sud un piano strategico che ne riduca il divario nel Paese e in Europa”. All’assemblea presente anche il presidente della Camera Roberto Fico, per il quale “le imprese artigiane e le Pmi sono la struttura portante e caratterizzante dell’intero sistema produttivo nazionale. Non è possibile dunque immaginare una transizione del nostro Paese in senso economicamente, ecologicamente e socialmente sostenibile, né una qualsiasi proiezione verso il futuro, senza coinvolgerle pienamente e adeguatamente in questo processo”.