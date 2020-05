Giuseppe Pedersoli consulente per l’emergenza Covid del Comune di Frattamaggiore

Giuseppe Pedersoli nominato consulente per l’emergenza Covid-19 nel Comune di Frattamaggiore. Il commercialista napoletano dovrà districarsi tra le tante opportunità ma anche vincoli di Dpcm e decreti legge per allentare la pressione fiscale sui frattesi. Dopo quattro anni da assessore e poi vicesindaco, Pedersoli si era dimesso per impegni personali. A ridosso dell elezioni, il sindaco Marco Antonio Del Prete lo ha richiamato, riconoscendogli competenza e professionalità, anche in vista del bilancio preventivo da approvarsi entro il 31 luglio. “Per me è un grande onore – dichiara Pedersoli in una nota – lavorare per le istituzioni è un privilegio. Proverò ad essere l’Arcuri dell’Asse Mediano, ce la metterò tutta”.