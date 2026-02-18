Giuseppe Redaelli resta al timone dell’Autodromo Nazionale Monza

L’Autodromo Nazionale Monza Sias Spa conferma Giuseppe Redaelli alla presidenza e nomina il nuovo consiglio d’amministrazione, rafforzando la continuità gestionale dello storico impianto brianzolo, punto di riferimento del motorsport internazionale e sede del Gran Premio d’Italia di Formula 1. Nel nuovo Cda, oltre a Redaelli, figurano:
- Aldo Bonomi, presidente dell’Automobile Club Brescia
- Giovanna Cipolla, presidente dell’Automobile Club Bolzano
- Paolo Longoni, vicepresidente dell’Automobile Club Milano, che assume anche la carica di vicepresidente
- Marfisa Luciani, presidente dell’Automobile Club L’Aquila.