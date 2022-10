Giuseppe Ricci (Eni-Confindustria Energia) vince il Premio Pontesturese dell’anno

Consegnato, oggi al Teatro Verdi di Pontestura (Alessandria), all’ingegner Giuseppe Ricci, direttore generale Energy Evolution dell’Eni e presidente di Confindustria Energia, il Premio Pontesturese dell’anno 2022. Si tratta del riconoscimento di Apea (Associazione di volontariato pontesturese ecologia e arte) – istituito nel 2020 con l’assegnazione alla campionessa di skeleton Valentina Margaglio. Ricci, nato a Casale 63 anni fa, residente a Roma, è rimasto molto legato al luogo d’origine della famiglia, “che – spiegano il sindaco Franco Berra e gli organizzatori del premio – gli ha voluto rendere onore con un riconoscimento che sottolinea l’ammirazione per i prestigiosi traguardi raggiunti, oltre all’affetto per una persona che è riuscita a mantenere vivo il legame con il paese.”. La famiglia di Ricci era titolare del servizio di autolinee che collegavano Pontestura con Casale e Trino. Il padre Ermanno fu anche sindaco. Dopo la laurea In ingegneria chimica al Politecnico di Torino, Giuseppe Ricci ha trascorso tutta la carriera in Eni, ricoprendo diversi ruoli fino a diventare, a inizio 2021, uno dei 2 direttori generali.