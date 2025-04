Giuseppe Riello designato presidente di Confindustria Verona

Il Consiglio Generale di Confindustria Verona ha designato all’unanimità Giuseppe Riello

alla presidenza di Confindustria Verona per il quadriennio 2025-2029. La commissione di designazione, composta dagli ex presidenti Michele Bauli, Giulio Pedrollo e Franco Zanardi, ha presentato ieri sera la candidatura di Riello, attuale presidente della Camera di Commercio veronese, che ha raccolto attorno a sé un ampio consenso. Spetterà sempre al Consiglio Generale il prossimo 12 maggio esprimersi sul programma e sulla squadra che il presidente designato presenterà. Sarà poi l’Assemblea di giugno a eleggere il presidente.

“Sono felice della fiducia e dell’appoggio che tanti colleghi hanno deciso di dimostrarmi – ha dichiarato Riello -. Quando ho pensato di mettere a disposizione della nostra associazione la

mia esperienza in azienda, in Confindustria e nelle istituzioni del territorio, l’ho fatto consapevole che siamo in un momento di grande cambiamento in cui è necessario avviare una visione nuova. Una visione che, partendo dai valori e progetti condivisi in questi anni, possa affermare un ruolo sempre più di primo piano alle imprese”.