Giuseppe Riello è il nuovo presidente di Confindustria Verona: “L’impresa motore di crescita e coesione”

Giuseppe Riello è il nuovo presidente di Confindustria Verona. È stato eletto per il quadriennio 2025-2029. L’assemblea scaligera ha inoltre scelto la squadra degli otto vicepresidenti elettivi e sul programma di attività del quadriennio.

Riello, presidente anche della Camera di Commercio scaligera, succede a Raffaele Boscaini, nominato presidente di Confindustria Veneto, ed ha sottolineato che, partendo dall’idea che la competitività del sistema industriale veronese va tutelata e rafforzata con azioni concrete che non possono prescindere da una visione sistemica e da un’azione collettiva, che metta al centro l’impresa come motore di crescita, innovazione e coesione economica, il programma si articolerà in nove linee programmatiche:

Internazionalizzazione e attrazione degli investimenti, sviluppo delle infrastrutture e rapporto con il territorio, turismo e cultura d’impresa, semplificazione burocratica e riforme a supporto delle imprese, sostenibilità e innovazione responsabile, valorizzazione del capitale umano, rafforzamento della rappresentanza associativa, tutela e promozione del sistema industriale veronese, creazione di valore e contenuto nelle relazioni industriali.

“Quest’anno Confindustria Verona – ha detto Riello – celebra 80 anni di storia, crescita e sviluppo: un traguardo importante, che rappresenta al tempo stesso un nuovo punto di partenza e una responsabilità per porsi nuovi ambiziosi obiettivi, consapevoli del ruolo sociale oltre che economico che ha l’impresa. Rilevante sarà il progetto Verona2040, per mettere a terra le attività già avviate, contribuire a lavorare sulle aree di miglioramento e per concretizzare i punti di forza.”

“Il nostro territorio – ha aggiunto – ha una posizione geografica strategica e asset fondamentali che sono fattori di attrattività, ma per diventare un vero territorio ‘investment friendly’ va potenziata la collaborazione tra enti, istituzioni e sistema economico.”