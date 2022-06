Giuseppe Russo si insedia come direttore generale della Fondazione Real Sito di Carditello

“Il presidente Luigi Nicolais e il Cda della Fondazione Real Sito di Carditello augurano buon lavoro al nuovo direttore generale, Giuseppe Russo, e al nuovo direttore tecnico, Carmine Basco”. E’ quanto si legge in una nota della Fondazione. Russo, insediato nella giornata di ieri, ricoprirà l’incarico fino al 2024. Laureato in Economia, è un manager specializzato in Marketing territoriale con pluridecennale esperienza sia nel pubblico che nel privato.Tra i diversi incarichi ricoperti, ha diretto la Fondazione Idis Città della Scienza a Napoli.

L’ingegnere Basco, esperto nella gestione e coordinamento di progetti complessi, è specializzato sugli impianti tecnologici. Ha maturato esperienza come dirigente d’azienda e ha ricoperto nell’ultimo decennio il ruolo di direttore tecnico del CST Consorzio Sannio.it.