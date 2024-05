Giuseppe Scicchitano, lo show alla Pizzeria Da Nanni a Barcellona è sold out

È bello vedere una pizzeria che fa sold out di martedì. Da Nanni En Carrer DE Manso 46 a Barcellona non c’era un posto libero, tutti in fila per assistere allo show del noto imprenditore e foodcreator Giuseppe Scicchitano, venuto direttamente da Napoli, dal suo Innovative di via Foria.

Seguitissimo in tutto il mondo, con video ricette che sui social superano costantemente un milione di visualizzazioni, è sbarcato nella città spagnola per l’evento organizzato da 50 Top Pizza e Mammafiore.

Per la serata ha preparato la pizza d’A-Mare insieme ai maestri pizzaioli di Nanni, raccontandola agli ospiti in tutte le sue sfumature di sapori. L’ingrediente prescelto è stato il gambero preparato in tutte le sue essenze: con il carapace ha preparato una polvere, con le teste una bisque e con il corpo ha fatto una tartarre. Alla base il fior di latte e a completare un velo di limone con oro 24kt per dare freschezza. È stata una cena spettacolo indimenticabile.

Contento di questa esperienza lontano da Napoli, Scicchitano è subito rientrato nel suo quartier generale per continuare a stupire i suoi tanti clienti con nuove trovate culinarie splendide alla vista e prelibate al palato.