Giuseppe Sica amministratore delegato, via libera dal Cda di Bff Bank

Il Cda di Bff Bank ha cooptato Giuseppe Sica come consigliere, attribuendogli l’incarico di amministratore delegato. “Ciò fa seguito alle dimissioni di Massimiliano Belingheri dal suo incarico di consigliere di amministrazione non esecutivo”, si legge in una nota. Sica che continuerà anche a mantenere l’incarico di direttore generale conferitogli a febbraio, è entrato a far parte di Bff nel 2025 come cfo. L’assemblea degli azionisti, prevista il prossimo 30 aprile, sarà chiamata a confermare la nomina di Sica come consigliere.