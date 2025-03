Giuseppe Sommese rappresentante della Campania nel Comitato europeo delle regioni

È Giuseppe Sommese, presidente della prima Commissione permanente in Consiglio regionale, leader campano di Azione e recordman di preferenze per il suo Partito alle scorse elezioni europee, il consigliere designato per rappresentare la Campania in seno al Comitato europeo delle regioni, l’assise che raccoglie a Bruxelles 329 amministratori provenienti da tutte le regioni del continente. “Sono onorato – ha dichiarato il Presidente Sommese – di essere a Bruxelles per rappresentare la Campania nel Comitato europeo delle regioni, l’assemblea dell’ Unione che promuove la cooperazione con le regioni stesse e i comuni, gli enti di prossimità sui quali impatta il 70% della legislazione europea. Ringrazio il Presidente De Luca per aver voluto la mia nomina”. “Porto con me l’esperienza concreta di questi anni di amministrazione e la determinazione di milioni di giovani europei che combattono per un sogno più grande: un’ Europa unita, forte, libera, sicura e protagonista, con i suoi valori, del mondo che sta arrivando” – ha concluso il rappresentante della Campania a Bruxelles.