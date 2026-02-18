Giuseppe Stamegna nominato portavoce di Brunetta al Cnel

Giuseppe Stamegna è nominato portavoce del presidente del Cnel, Renato Brunetta. Il giovane professionista è stato quasi 6 anni nell’organico dell’agenzia Comin & Partners, la società di consulenza strategica, occupandosi per realtà nazionali e internazionali di comunicazione finanziari e crisis management. Poi per un anno e mezzo da novembre 2021 è in Autostrade per l’Italia, come responsabile planning communication initiatives & international media relations, occupandosi della pianificazione per le attività della comunicazione corporate e delle relazioni con i media esteri. Arriva poi al Mimit come portavoce del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso