Tre tesi di laurea sulla cultura manageriale, scritte da tre giovani donne e premiate questa sera al Cnel nell’ambito dell’evento dal titolo “Giuseppe Taliercio – L’attualità di una testimonianza a 40 anni dalla morte”. Al centro dell’incontro, la figura del direttore del Petrolchimico di Porto Marghera, che fu sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse il 6 luglio del 1981. La fondazione Fondirigenti, promossa da Confindustria e Federmanager, che ne porta il nome, ha voluto ricordare la sensibilità del professionista, dell’uomo di fede, del manager illuminato e visionario attraverso la promozione di borse studio per studenti meritevoli e la cura editoriale della riedizione di un volume dedicato alla figura dell’Ingegnere. Il workshop si è rivelato anche un momento di riflessione sugli elementi cari alla figura di Taliercio, uno su tutti la formazione. La Fondazione è infatti oggi un Fondo interprofessionale con 14mila imprese iscritte e 80mila dirigenti, molto attiva nella diffusione della cultura manageriale del Paese. In un mese sono giunte oltre 200 tesi.

Poledrini (Fondirigenti): Un pioniere delle politiche attive del lavoro e della managerialità trasversale

Ad aprire i lavori al Cnel il presidente di Fondirigenti, Carlo Poledrini, il quale ha dapprima ricordato la figura di Taliercio come uomo (“La sua memoria è viva grazie alla traccia delle azioni di dirigente responsabile, attento all’ascolto e di persona credente, che ci consente di costruire oggi una visione di futuro improntata sulla fiducia”), quindi ha rimarcato come fosse tra i primi a parlare di cultura manageriale orientata alla formazione: “Si tratta di quelle politiche attive del lavoro, di quel concetto di filiera e di quella managerialità trasversale che lui già praticava negli anni Ottanta ma che nel nostro Paese sarebbero venute soltanto molto dopo”. Poledrini ha voluto ricordare anche altri dirigenti caduti in quegli anni: Piero Mario Coggiola della Lancia di Chivasso; Sergio Gori che era stato vice direttore proprio del Petrolchimico di Marghera; Renato Briano della Ercole Marelli di Sesto San Giovanni; Manfredo Mazzanti direttore tecnico dello stabilimento Falck. “Immagino l’angoscia a vivere per un anno sapendo che il proprio vice era già stato ammazzato dai brigatisti, eppure neanche questo ha fiaccato la sua utopia pragmatica”, ha ricordato il presidente di Fondirigenti parlando di Taliercio e alludendo all’uccisione di Sergio Gori avvenuta nel 1980. Di qui Poledrini ha concluso facendo un passaggio sul progetto “Diventi leader”, un percorso da 2 milioni di euro per dare la possibilità a 100 giovani, dai 20 ai 29 anni, di seguire un corso di sei mesi per affinare le proprie competenze.

Il giornalista Favaro: Gli operai erano con lui

Moderatore dell’incontro il giornalista Adriano Favaro, già caporedattore del Gazzettino, il quale ha sottolineato come “quella della famiglia Taliercio” sia “una piccola storia che è però riuscita ad entrare nel cuore di molti e forse anche nello spirito del Paese”. Il cronista veneto ha ricordato anche come, quando fu ritrovato il corpo di Taliercio, sia apparso sulla facciata dell’azienda lo striscione con la scritta “Lutto di fabbrica”, a significare il fatto che “in quel momento gli operai erano con lui e pativano la morte del loro responsabile”.

Cesare Taliercio: Coraggio e rigore morale i valori di mio padre “Avevo 18 anni quando hanno ucciso mio padre. Era un uomo esenziale, poco interessato all’apparenza, non aveva ambizioni di carriera, ha declinato in due occasioni offerte sia dal sindacato che dall’ordine degli ingegneri per dare il meglio di sè nell’attività lavorativa. Con grande discrezione accettò l’incarico di direttore a cui non ambiva. In famiglia parlava poco del lavoro, chi l’ha conosciuto l’ha definito un interlocutore leale, che costruiva con le persone un rapporto di umana sensibilità”. Toccante la testimonianza di Cesare, figlio di Giuseppe Taliercio, all’epoca dei fatti poco più che adolescente. “Auspico che l’esempio di mio padre possa essere d’aiuto alle tante persone che svolgono compiti delicati in questo momento difficile. Coraggio e rigore morale sono i valori che ha voluto trasmettere”, ha evidenziato nella parte conclusiva del suo intervento.

Tiziano Treu (Cnel): Ricostruire insieme la storia di quegli anni

“Parliamo di un periodo della nostra storia che non ha precedenti per la gravità e l’impatto che ha avuto. Bisogna ricordarlo e farlo conoscere di più. Il Cnel condurrà una ricerca storica sui dirigenti caduti e su tutti gli uomini uccisi dai terroristi che avevano come missione quella di impegnarsi nel proprio lavoro, che credevono essere uno strumento di crescita personale e della società. Si tratta di riformisti, che i violenti volevano colpire perché cercavano di migliorare le cose. I terroristi credevano nella logica del tanto peggio tanto meglio. Le fabbriche erano uno degli epicentri in quegli anni delle azioni punitive, non perché lì ci fossero colpevoli ma perché l’ambiente si prestava a questo tipo di presenze, di persone illuminate”. Ha dichiarato il presidente del Cnel (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), Tiziano Treu. “Ho ricevuto la richiesta di effettuare una ricostruzione storica dalla Fondazione Tarantelli, mi chiedo se non sia il caso di concordare anche con loro un modo per fare la storia insieme, aprendo gli archivi datoriali, degli imprenditori e degli industriali, che hanno tanto da raccontare. Si tratta di un pezzo della nostra storia, quella fatta da uomini impegnati nel lavoro e nell’impresa, che merita di essere studiata a fondo e divulgata”, ha concluso. Una proposta accettata in toto da Carlo Poledrini.

Giorgio Fossa (Confindustria): capacità e responsabilità suoi lasciti morali “La testimonianza di Taliercio è attuale oggi ed era attuale allora. Eravamo a circa 18 anni dalla scomparsa quando è nata la Fondazione, dedicata ad un uomo e un manager che ha insegnato come saper affrontare le sfide in anni così difficili, in cui aveva responsabilità gestionali all’interno dell’azienda, portate avanti con impegno, dedizione, professionalità ma anche con un lato umano molto pronunciato. Un aspetto che è tipico di una certa managerialità ma non è di tutti i manager”. Giorgio Fossa, past president di Confindustria, ha ricordato così stasera la figura dell’Ingegnere. “Affidare la memoria di Taliercio alla Fondazione era un modo per occuparci di futuro promuovendo la cultura manageriale nel Paese, si trattava allora e si tratta ancora oggi di un’intuizione vincente. Nelle competenze – ha concluso – è la chiave di una gestione moderna e orientata al futuro del Paese”.